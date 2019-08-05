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Rusya'da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar

Rusya'da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalarRusya, (DHA)- Rusya'da her biri 200 bin cephanenin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu patlamalar meydana geldi.

05.08.2019 16:15
Rusya'da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar
Rusya'da cephanelik deposunda yangın sonrası patlamalar
Rusya, (DHA)- Rusya'da her biri 200 bin cephanenin bulunduğu depoda çıkan yangın sonucu patlamalar meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.
Yangın, Rusya'nın Kranoyarsk bölgesindeki cephanelerin bulunduğu askeri bir depoda çıktı. Yaklaşık 200 bin cephanenin bulunduğu depoda, yangın sonrası patlamalar meydana geldi.
Rusya Savunma Bakanlığı, patlamalardan dolayı deponun 20 kilometre çevresindeki yerleşim yerlerinde yaşayan insanların etkilenebileceğini, bu yüzden bölgeden tahliyelerinin başladığını duyurdu. Patlama sonucunda, ilk belirlemelere göre, 4 kişi yaralandı.

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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