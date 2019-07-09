09.07.2019 10:00
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Rusya'da cezaevine drone'la cep telefonu sokmaya çalıştılar

Rusya

Rusya'da cezaevine cep telefonu sokmaya çalışırken tespit edilen drone etkisiz hale getirildi.

Rusya'da cezaevine cep telefonu sokmaya çalışırken tespit edilen drone etkisiz hale getirildi. Rusya'nın Sverdlovsk Oblastı'nda bulunan Nijniy Tagil şehrinde bir cezaevinde bazı mahkumların cep telefonu kullandığı tespit edildi. Cezaevlerinde yasak olan cep telefonlarının nereden sokulduğu konusunda araştırmalar derinleştirildi. Bir güvenlik polisinin güvenlik kamerasından tespit ettiği görüntülere göre bir kişinin cezaevi dışarısından ucuna paket bağlayarak cezaevi içerisine drone gönderdiği anlaşıldı. Bunun üzerine drone, görevliler tarafından jammer olarak bilinen sinyal bozucular ile etkisiz hale getirilerek cezaevi avlusunda ele geçirildi. Drone'nun ucuna bağlanmış poşette içinde sim kartı olan 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Drone'la cezaevi içerisine cep telefonu gönderen kişiler ise tespit edilemedi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, mahkumların ve gardiyanların ifadelerinin alınmaya başlandığı öğrenildi. Bölge savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Kaynak: İHA
Rusya, Güncel

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