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16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti

Rusya'da 16 yaşındaki çocuk, annesini, büyükannesini, büyükbabasını ve iki kardeşini balta ile öldürdükten sonra intihar etti. Yetkililer, çocuğun telefonunda annesiyle problemleri olduğuna dair notlar buldu.

19.08.2019 09:44
16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti

Rusya'nın Ulyanovsk bölgesinde meydana geldi. 16 yaşındaki Timur K., 66 yaşındaki büyükbabasını, 69 yaşındaki büyükannesini, 49 yaşındaki annesi Marina'yı ve 4 yaşındaki ikiz kardeşlerini balta ile feci şekilde öldürdükten sonra intihar etti.

Cinayet, komşuların eve kimsenin girip çıkmadığını fark etmeleri üzerine ortaya çıktı. Yetkililerin evde yaptığı incelemede, cinayetin balta ile işlendiği ortaya çıkarken; Timur'un telefonunda yapılan incelemelerde, büyükanne ve büyükbabasından ve kardeşlerinden bıktığını; annesi ile ilgili de problemleri olduğuna dair notlar bulundu.

"PSİKOLOJİK OLABİLİR"

Ulyanovsk Bölge Savcısı Asistanı Vasily Zima, "Timur, okulda iyi bir öğrenciydi. Özellikle sportif alanlarda başarılıydı" ifadelerini kullanırken, işlenen cinayetin arkasında, Timur'un psikolojik problemleri olabileceğini söyledi.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi olaya dair geniş çaplı inceleme başlattı.

16 yaşındaki Timur, tüm ailesini balta ile öldürdükten sonra intihar etti

Rusya, 3. Sayfa, Dünya, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (4)
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