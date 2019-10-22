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- Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti- Anne kaza yapınca çocuk sürüklendi

- Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti Anne kaza yapınca çocuk sürüklendiMOSKOVA - Rusya'da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti.

22.10.2019 09:57
- Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti
Anne kaza yapınca çocuk sürüklendi
MOSKOVA - Rusya'da bir annenin scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bisikletine bağlaması tepki çekti. Virajı alamayan anne kaza yapınca çocuk yolda sürüklendi.
Rusya'ya bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da trafikte ilerleyen bir aracın karşısına bisikletiyle bir kadın çıktı. Virajı alamayan kadın dengesini kaybedince bisikletten düştü. Kaza yapan kadının bisikletine scooter üstündeki çocuğunu belinden iple bağladığı görüldü. Yaşanan kazada araç sürücüsü, kadın ve çocuğa çarpmamayı başardı. Kadın ise düştüğü yerden kalkarak iple belinden bağlı çocuğunu çekerek yolun kenarına geçti.
Araç kamerasına takılan görüntüleri sürücü internet ortamında paylaştı. Görüntüyü izleyenler anneye büyük tepki göstererek yetkililerin soruşturma başlatmasını talep etti. Rusya İçişleri Bakanlığının bu görüntüler üzerine inceleme başlattığı açıklandı.
- Rusya'da çocuğunu bisikletine bağlayan anne tepki çekti- Anne kaza yapınca çocuk sürüklendi

Rusya, Anne, Güncel

Kaynak: İHA

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