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Rusya'da denizdeki buzullar sahile vurdu

Rusya'nın Amur Körfezi'nde denizin üstünde bulunan buzullar rüzgarın sürüklemesiyle sahile vurunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

06.02.2020 09:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:40Rusya'da denizdeki buzullar sahile vurdu
'nın Amur Körfezi'nde denizin üstünde bulunan buzullar rüzgarın sürüklemesiyle sahile vurunca ilginç görüntüler ortaya çıktı.

Rusya'nın Büyük Petro Körfezi'nin kuzeybatı kısmını oluşturan Amur Körfezi'nde yaşanan bir doğa olayı, ilginç manzaralara neden oldu. Denizin üstünde bulunan buzullar rüzgarın etkisiyle sahile doğru sürüklenmeye başladı. Buzulların ilerleyişi arttıkça kumsalda büyük buz kütleleri oluştu. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük ilgi görürken, olayla ilgili açıklama yapan uzmanlar yaşanan olayın tehlike arz etmediğini, olağan bir durum olduğunu ve sadece güçlü rüzgarların nedeniyle buzulların sahile vurduğunu belirtti. - MOSKOVA

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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