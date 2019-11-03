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Rusya'da depoda büyük yangın

Rusya'da başkent Moskova yakınlarındaki depoda yangın çıktı.

03.11.2019 11:12
Rusya'da başkent Moskova yakınlarındaki depoda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangında ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın güneyindeki Jukovski kentinde bulunan bir depoda yangın çıktı. 3 bin 500 metre kare alanı kaplayan büyük yangına, 16 itfaiye aracının müdahale ettiği, yangının söndürüldüğü açıklandı. Yapılan incelemede, yangın sebebiyle depo binasının hasar gördüğü ve belirli bölgelerinde çökmelerin meydana geldiği belirtilirken, yangında ölü ya da yaralı olmadığı açıklandı.
Rusya'da depoda büyük yangın

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Kaynak: DHA


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