Haberler » Güncel » Rusya'da depoda büyük yangın - Haber

Rusya'da depoda büyük yangın

Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı.

13.12.2019 14:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:24Rusya'da depoda büyük yangın

'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı. ekipleri, yangının diğer binalara yayılmasını engellemeye çalışıyor.

Rusya'nın başkenti 'da bulunan çok sayıda alışveriş merkezinin bulunduğu Varşova Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında, bir itfaiye görevlisinin yangına müdahalesi sırasında çatının çökmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Depoda patlamaların da meydana geldiği duyurulurken, çıkan siyah dumanın şehrin pek çok noktasından görülebildiği aktarıldı.

Görüntü Dökümü

----------------------------------------

-Yangından görüntüler

-Yükselen siyah duman

-Helikopterle müdahale edilmesi



Moskova, İtfaiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan aile yakınının cenaze törenine katıldı - Haber
14:46 Şanlıurfa'da 3 aylık Ahmet bebek, hayatını kaybetti - Haber
14:46 Çanakkale ayvacık'ta 25 kaçak göçmen yakalandı - Haber
14:41 KMÜ'de kan bağışı ve kök hücre kampanyası - Haber
14:41 Sonsuz Şükran Köyü'nde yapılan "Heykel ve Seramik Tasarım Atölyesi" tamamlandı - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:48:45