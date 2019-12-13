Haberler » Güncel » Rusya'da depoda büyük yangın - Haber

Rusya'da depoda büyük yangın

Rusya'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı.

13.12.2019 14:51 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:55
'da alışveriş merkezlerinin bulunduğu caddedeki bir depoda yangın çıktı. ekipleri, yangının diğer binalara yayılmasını engellemeye çalışıyor.
Rusya'nın başkenti 'da bulunan çok sayıda alışveriş merkezinin bulunduğu Varşova Caddesi'ndeki bir depoda yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangında, bir itfaiye görevlisinin yangına müdahalesi sırasında çatının çökmesi sonucu yaralandığı belirtildi. Depoda patlamaların da meydana geldiği duyurulurken, çıkan siyah dumanın şehrin pek çok noktasından görülebildiği aktarıldı.
Rusya'da depoda büyük yangın

Moskova, İtfaiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:45 Su altına gönül verenler bir araya geldi - Haber
16:44 Bursa'da 'tekel bayi' cinayeti sanığına, ömür boyu hapis cezası isteniyor - Haber
16:44 Sorgun Belediyesi caddeleri yeni görünüme kavuşturuyor - Haber
16:43 Türkiye pamuk üretiminde dünya altıncısı, ithalatta beşinci - Haber
16:43 DHA YURT BÜLTENİ-17 - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:47:24