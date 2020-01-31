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Rusya'da dev stadyum yıkım sırasında çöktü

Rusya'da konser ve spor etkinliklerinin yapıldığı dev stadyum yıkım sırasında çöktü.

31.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:11Rusya'da dev stadyum yıkım sırasında çöktü
'da konser ve etkinliklerinin yapıldığı dev stadyum yıkım sırasında çöktü. Stadyumun yıkımında çalışan işçilerin enkaz altında kalmış olabileceği belirtildi.

Rusya'nın St. şehrinde 1980 yılında yapılan, şehirdeki konser ve spor organizasyonlarında kullanılan dev stadyumun yıkımı sırasında büyük bir kaza meydana geldi. Dünyanın en büyük buz pistinin yapımı için yıkımına başlanan stadyum, vinç ve yıkım araçlarıyla yıkımı sırasında baskıya dayanamayıp çöktü. Rusya Acil Durum Bakanlığı olaya ilişkin yaptığı açıklamada, stadyumun yıkımında çalışan işçilerin enkaz altında kalmış olabileceğini belirtirken enkazda arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan Sovyetler Birliği döneminden bu yana birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapan stadyumun yıkımına birçok kişi karşı çıkarak, stadyumun kültürel miras listesine alınmasını istemişti. Stadyumun yerine yapılması planlanan buz pistinin yapımının 2023 yılında tamamlanması ve bu yıl düzenlenecek olan Dünya Hokey Şampiyonası'na hazır hale gelmesi planlanıyordu. - ST. PETERSBURG

Petersburg, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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