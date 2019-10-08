Haberler » 3. Sayfa » Rusya'da devrilen ağaç otomobili parçaladı

Rusya'da devrilen ağaç otomobili parçaladı

Rusya'da otoyolda ilerleyen bir aracın üstüne büyük bir ağaç devrilince araç paramparça oldu.

08.10.2019 15:30Rusya'da devrilen ağaç otomobili parçaladı
Rusya'da otoyolda ilerleyen bir aracın üstüne büyük bir ağaç devrilince araç paramparça oldu.

Rusya Federasyonu'na bağlı Türklerin yaşadığı Udmurtya Özerk Bölgesi'nde Yakshur-Bodyinsky Bölgesi otoyolunda büyük bir facia yaşandı. Udmurtya şehrinin kırsal kesiminde normal seyrinde ilerleyen aracın üzerine büyük bir ağaç devrildi. Yolun solundan büyük bir ağacın devrilmesiyle birlikte araç ağacın altında kaldı. Yaşanan faciada aracın ön kaputu ile orta kısmı ağacın ağırlığıyla ezildi. Aracın parçaları ise karşı şeritten gelen başka bir araca isabet etti. Buna rağmen sürücü aracını kontrol etmeyi başararak facianın büyümesinin önüne geçti. Karşı yönden ilerleyen aracın güvenlik kameralarıyla çektiği görüntüler basına servis edildi. Yaralanan sürücünün kazanın ardından hastaneye kaldırıldığı ve tedavi altına alındığı öğrenildi. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:14 Doktor ile hasta yakını arasındaki yumruklu kavga kamerada
22:14 Suriye sınırına askeri sevkiyat
22:09 Ataşehir'de kereste fabrikasında işçiler ısınmak isterken yangın çıktı
22:05 Motosiklet sürücüsünün ayağının koptuğu kazanın görüntüleri ortaya çıktı
21:57 Manisa'da üzüm yüklü kamyon devrildi: 1 yaralı
21:56 Espiye İlçe Jandarma Komutanı serbest bırakıldı
21:29 Ülkü Ocakları üyelerinden CHP'li meclis üyesine protesto