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Rusya'da devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalışan köylüler canından oluyordu

Rusya'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektriksiz kalan köylüler bir araya gelerek devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalıştı.

20.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:06Rusya'da devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalışan köylüler canından oluyordu
'da yoğun kar yağışı nedeniyle elektriksiz kalan köylüler bir araya gelerek devrilen elektrik direğini kaldırmaya çalıştı. Köylüler bu sırada devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Rusya'ya bağlı 'ın Tsumilukh şehrinde yoğun kar yağışı nedeniyle elektrik direği devrildi. Köylüler elektrikleri kesilince bir araya gelerek devrilen direği tekrar yerine koymak istedi. Yaklaşık 10 kişi köylü, elektrik direğini kaldırmaya çalıştı. Elektrik direği tam yerine oturmak üzereyken olduğu yerde yine devrildi. Elektrik direğine gücü yetmeyen köylüler, devrilen direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Köylülerin elektrik direğini yerine koyma çabaları başka bir köylü tarafından kamera ile kaydedilirken yaşanan kazada bazılarının hafif derecede yaralandığı belirtildi.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan köylüler, elektrik şirketlerinin bölgeyle ilgilenmediğini, bu nedenle halkın kendi imkanlarıyla sorunları gidermeye çalıştığını belirtti. - MOSKOVA

Dağıstan, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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