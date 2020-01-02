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Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kameradaRusya, (DHA)- Rusya'da bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

02.01.2020 17:13 | Son Güncelleme: 02.01.2020 17:15
'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir apartmanda doğal gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı. Patlama anı saniye saniye güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Patlama, Rusya'nın Tver kentindeki apartmanda meydana geldi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde, patlamanın hemen ardından beton ve cam parçalarının sokağa yayıldığı görüldü. Yerel medya, patlamada 2 kişinin yaralandığını, apartmanda oturan 50 kişinin ise tahliye edildiğini duyurdu.
Rusya'da doğal gaz kaynaklı patlama kamerada

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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