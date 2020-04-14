Rusya'da doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 98 geriledi

Rusya Merkez Bankası tarafından yayınlanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde ülkeye yapılan doğrudan yabancı yatırımlar 200 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle, geçen yılın aynı döneminde doğrudan yabancı yatırımların 10,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği Rusya'da yabancı yatırımlar yüzde 98 azaldı.

RUSYA'NIN EMTİA İHRACATI YÜZDE 24,5 GERİLEDİ

Açıklanan verilere göre, ülkenin petrol, doğal gaz, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gibi ürünlerden oluşan emtia ihracatı da aynı dönemde 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 24,5 gerileyerek 47,7 milyar dolara düştü.

"ÜLKE EKONOMİSİ YÜZDE 5 KÜÇÜLEBİLİR"

Rusya Sayıştay Başkanı Aleksey Kudrin, dün yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkedeki işsiz sayısının 2,5 milyondan 8 milyona yükselebileceğini belirterek, "Kovid-19'a yönelik önlemlerin süresi uzatılırsa ülke ekonomisi yüzde 5 küçülebilir" değerlendirmesinde bulunmuştu.