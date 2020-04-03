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Rusya'da Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı gözaltına alındı

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva, korona virüsü ile ilgili yalan haberler yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

03.04.2020 09:02 | Son Güncelleme: 03.04.2020 09:02
Rusya'da Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı gözaltına alındı
Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva, korona virüsü ile ilgili yalan haberler yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva geçtiğimiz 20 Mart'ta sosyal medya üzerinden görüntülü bir paylaşım yaparak korona virüs salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini iddia etti. Sendika Başkanı Vasilyeva'nın söz konusu iddiası hem ülkede hem de dünyada Rusya'nın korona virüsü ile ilgili mücadelesinde soru işaretlerine neden oldu. Doktorlara koruma ekipmanlarının verilmediğini ve yetkililerin korona virüsü kelimesini kullanmaya kaçındığını da öne süren Vasilyeva, gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Sendikadan açıklama

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, Twitter üzerinden gözaltılar ile ilgili açıklama yaparak, "Vasilyeva ve bazı sendika yöneticileri Novgorod bölgesinde 'yüksek hazırlık durumu' ihlal ettikleri gerekçesiyle tutanak düzenlenerek gözaltına alınmıştır" denildi. Açıklamada, Vasilyeva ve bazı yöneticilerinin Novgorod Bölgesi Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı da hatırlatıldı. Gözaltına alınan sendika yöneticilerinin ifadelerinin alındığı ve gözaltında tutulmaya devam edildikleri ifade edildi.

Putin, korona virüsü ile mücadelede yetersiz bölge başkanlarını görevden aldı

Rusya'da korona virüsü ile ilgili gerilim artarken bir hamle de Kremlin Sarayı'ndan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da korona virüsüne karşı etkisiz kalmaları nedeniyle Arkhangelsk ve Komi Cumhuriyeti valilerinin istifasını aldı. Komi Cumhuriyeti Başkanı Sergey Gaplikov görüntülü paylaşım yaparak kendisine destek olanlara teşekkür etti. Gaplikov açıklamasında, kendisinin istifa ettiğini duyurdu. Arkhangelsk Bölge Başkanı Igor Orlov'un istifası da Putin tarafından kabul edildi. Putin, Orlov'dan boşalan koltuğa vekaleten Aleksandr Tsybulsky'yi atadı.

Öte yandan Rus basını, söz konusu istifaların Putin tarafından istendiğini iddia etti. - MOSKOVA
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Kaynak: İHA

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