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Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Doktor Anastasiya Vasilyeva, koronavirüsle ilgili yalan haberler yaydığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

03.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:58

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Dr. Anastasiya Vasilyeva geçtiğimiz 20 Mart'ta sosyal medya üzerinden görüntülü bir paylaşım yaparak koronavirüs salgınının gerçek boyutunun gizlendiğini ve vakaların kayıtlara "zatürre" olarak geçirildiğini iddia etti.

GÖZALTINA ALINDI

Sendika Başkanı Vasilyeva'nın söz konusu iddiası hem ülkede hem de dünyada Rusya'nın korona virüsü ile ilgili mücadelesinde soru işaretlerine neden oldu. Doktorlara koruma ekipmanlarının verilmediğini ve yetkililerin koronavirüs kelimesini kullanmaya kaçındığını da öne süren Vasilyeva, gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

SENDİKA AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Doktorlar Birliği Sendikası, Twitter üzerinden gözaltılar ile ilgili açıklama yaparak, "Vasilyeva ve bazı sendika yöneticileri Novgorod bölgesinde 'yüksek hazırlık durumu' ihlal ettikleri gerekçesiyle tutanak düzenlenerek gözaltına alınmıştır" denildi. Açıklamada, Vasilyeva ve bazı yöneticilerinin Novgorod Bölgesi Savcılığı tarafından ifadeye çağrıldığı da hatırlatıldı. Gözaltına alınan sendika yöneticilerinin ifadelerinin alındığı ve gözaltında tutulmaya devam edildikleri ifade edildi.

Rusya'yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı

PUTİN, KORONAVİRÜSLE MÜCADELEDE YETERSİZ BÖLGE BAŞKANLARINI GÖREVDEN ALINDI

Rusya'da korona virüsü ile ilgili gerilim artarken bir hamle de Kremlin Sarayı'ndan geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'da korona virüsüne karşı etkisiz kalmaları nedeniyle Arkhangelsk ve Komi Cumhuriyeti valilerinin istifasını aldı. Komi Cumhuriyeti Başkanı Sergey Gaplikov görüntülü paylaşım yaparak kendisine destek olanlara teşekkür etti. Gaplikov açıklamasında, kendisinin istifa ettiğini duyurdu. Arkhangelsk Bölge Başkanı Igor Orlov'un istifası da Putin tarafından kabul edildi. Putin, Orlov'dan boşalan koltuğa vekaleten Aleksandr Tsybulsky'yi atadı. Öte yandan Rus basını, söz konusu istifaların Putin tarafından istendiğini iddia etti.

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NE OLMUŞTU?

Kovid-19'un gerçek boyutlarının saklandığını iddia eden Rusya Doktorlar Birliği Sendikası Başkanı Anastasiya Vasilyeva"Doktorları gerçek durumu gizlemeye ve koruyucu ekipmanların eksik olduğu konusunda susmaya zorluyorlar. Ülkemizi tehlikeye atıyorlar. Bu yetkililerin aptallığıdır. Yetkililer, koronavirüs kelimesini kullanmaktan kaçınıyor ve hastane birimleri ve hatta doğumevleri zatürre hastalığına uygun şekilde dönüştürülüyor." açıklamasını yapmıştı.

Rusya’yı koronavirüs vakalarını saklamakla suçlayan sendika başkanı görevden alındı

Kaynak: İHA

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