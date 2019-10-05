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Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.

05.10.2019 20:42Rusya'da Dünya Oyunları ve Comic Con Fuarı
Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen "Dünya Oyunları ve Comic Con Russia-2019" fuarı renkli görüntülere sahne oldu.
Moskova'daki Crocus Expo Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuarı binlerce kişi ziyaret etti.
Erken saatlerde fuar alanı önünde sıra bekleyen ve ilginç kıyafetler giyen ziyaretçiler, renkli görüntüler oluşturdu.
Çizgi roman, grafik roman çizimleri ve video oyunlarının sergilendiği fuarda, çizgi film kahramanlarının kostüm ve makyajları da büyük ilgi gördü.
Bilgisayar oyunu meraklılarını buluşturan fuarda, özel gösteriler de yer aldı.

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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