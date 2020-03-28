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Rusya'da "Dünya Saati" etkinliği düzenlendi

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Dünya Saati" etkinliği kapsamında bazı önemli yapıların ışıkları kapatıldı.

28.03.2020 23:20 | Son Güncelleme: 28.03.2020 23:20
Rusya'da

Rusya 'nın başkenti Moskova 'da "Dünya Saati" etkinliği kapsamında bazı önemli yapıların ışıkları kapatıldı.

Doğal Hayatı Koruma Vakfının (WWF) iklim değişikliği ve çevre sorunlarına dikkati çekmek amacıyla düzenlediği etkinlikte tarihi Kızıl Meydan'daki Kremlin Sarayı, Aziz Vasil Katedrali, Ostankino Kulesi, VDNH Fuar Merkezi'nin yanı sıra hükümet, parlamento binaları, bazı müze ve parkların ışıkları bir saat süreyle kapandı.

"Herkes yapabilir" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğe ülkenin birçok kentinden de katılım oldu.

Kızıl Meydan'da her sene ışıklar kapatılmadan önce düzenlenen tören, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılmadı.

WWF tarafından 2007 yılında başlatılan ve her yıl düzenlenen etkinlikte dünyanın büyük şehirlerindeki önemli anıtların, yapıların ve binaların ışıkları bir saatliğine kapatılıyor.

Rusya, etkinliğe 2009'dan beri katılıyor.

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Kaynak: AA

Etiketler: Kremlin Sarayı, Moskova, Rusya, Güncel

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