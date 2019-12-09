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Rusya'da el bombalı banka soygunu

Rusya'da bir kişi, el bombası ve tabanca ile girdiği bankadan 6 milyon Ruble (550 bin Türk Lirası) çaldı.

09.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:38

'da bir kişi, el bombası ve tabanca ile girdiği bankadan 6 milyon Ruble (550 bin Türk Lirası) çaldı. Polis soyguncuyu arıyor.

Rusya'nın Nakhodka kentindeki bir bankaya el bombası ve tabanca ile giren soyguncu, 6 milyon ruble (550 bin Türk Lirası) çalarak kayıplara karıştı. Yerel medyaya konuşan banka çalışanları, maskeli soyguncunun kendilerini el bombasını patlatmakla tehdit ettiğini söyledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, soyguna ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Soyguncunun bankaya girişi

-Bankadakileri silahla tehdit etme anı

-Paraları alma anı

-Detaylar


Rusya'da el bombalı banka soygunu

Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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