Haberler » Güncel » Haber

Rusya'da elektrikli araç sahile uçtu... o anlar amatör kamerada

Rusya'da elektrikli araç sahile uçtu.

14.09.2019 15:07
Rusya'da elektrikli araç sahile uçtu... O anlar amatör kamerada
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir çiftin içinde bulunduğu küçük elektrikli araç, sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarındaki korkulukları aşıp sahile uçtu. Parçalanan aküden dökülen asit nedeniyle araçtaki kadının vücudunda yanıklar oluştu. Kaza anı amatör bir kamera tarafından kaydedildi.
Olay, Kaliningrad bölgesinde meydana geldi. Yolda ilerlemekte olan küçük elektrikli araç, bir anda sürücünün kontrolü kaybetmesiyle sahil tarafına doğru yöneldi. Korkulukları aşıp takla atan araç sahile ters şekilde düştü.
Kazada çiftin yaralandığı; kadının, araçtan dökülen akü asidinden yandığı ve durumunun kritik olduğu bildirildi.
Rusya'da elektrikli araç sahile uçtu... o anlar amatör kamerada

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:23 Hak-İşten istişare toplantısı
16:23 Erzurum MNG'de 'Doğu Anadolu Büyük Garaj Günleri' başladı
16:22 Elazığ'da 'teröre lanet, kardeşliğe destek' yürüyüşü
16:22 "Günümüz Gençlerinin Dini Sorunları ve Çözüm Arayışları Sempozyumu"
16:22 Osmaniye'de istihdam seferberliği çalışmaları
16:20 Bir tonu aşkın sahte içki ele geçirildi
16:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a değerlendirmelerde bulundu (4)