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Rusya'da evin mutfağında patlama: 2 ölü

Rusya'da bir evin mutfağında yaşanan patlamada 2 kişi öldü.

26.08.2019 14:27 Rusya'da evin mutfağında patlama: 2 ölü
Rusya'da bir evin mutfağında yaşanan patlamada 2 kişi öldü.

Rusya'nın Primorsky bölgesine bağlı Nakhodka şehrinde bir evin mutfağında patlama meydana geldi. Yaşanan patlamayla birlikte evin mutfağında bulunan 2 kişi feci şekilde can verdi. Rusya Federasyonu Araştırma Komitesi tarafından yaşanan patlamayla ilgili verilen ilk bilgilerde yaşanan patlamayla birlikte 2 kişinin öldüğü fakat ilk incelemeler doğrultusunda patlamanın sebebinin henüz öğrenilemediği belirtildi.

Patlamayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı açıklandı. - MOSKOVA

Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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