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Rusya'da eylem hazırlığında olan DEAŞ militanları yakalandı

Rusya'nın özerk bölgesi Tataristan'da, eylem hazırlığı içinde olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı.

31.07.2019 17:36 Rusya'da eylem hazırlığında olan DEAŞ militanları yakalandı
Rusya'nın özerk bölgesi Tataristan'da, eylem hazırlığı içinde olan 2 DEAŞ üyesi yakalandı. O anlar polisin güvenlik kamerasına yansıdı.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) yayınladığı videoda, Tataristan'da terör eylemi hazırlığı içinde olan DEAŞ bağlantılı, 2 Rus vatandaşının gözaltına alındığı görüntüleri paylaştı.
Federal Güvenlik Servisi, DEAŞ militanlarıyla birlikte teröristlere ait patlayıcı ve patlayıcı bileşenlerinin ele geçirildiğini bildirdi. FSB aynı zamanda, bu iki kişinin bölgede terör propagandası yaptığını ve halkın terör örgütüne katılmasını amaçladığını duyurdu.


Tataristan, Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

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