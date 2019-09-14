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Rusya'da feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı

Rusya'da 2 otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı.

14.09.2019 15:55Rusya'da feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı
Rusya'da 2 otobüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 9 kişi hayatını kaybederken 28 kişi yaralandı.
Rusya'nın Yeroslav şehrinde otoyolda hareket eden 2 otobüs bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Yaşanan çarpışma sonucu otobüsler yola devrilirken otobüslerde bulunan birçok yolcu camlardan dışarıya fırladı. Olay yerine gönderilen arama kurtarma ve sağlık ekipleri hemen kurtarma çalışmalarına başlarken otobüslerin enkazından 9 ceset çıkarıldı. Yaşanan kazada otobüsün içerisinde sıkışanların kurtarılma çalışmalarının tamamlandığı öğrenilirken toplamda 28 kişi ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Rusya İçişleri Bakanlığı kazayla ilgili yaptığı açıklamada enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü şuana kadar kazanın oluşumuyla ilgili herhangi bir bilgi edinemediğini belirtti. Yaşanan kazada 2 otobüs şoförünün de öldüğü aktarılırken kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.
(İHA)

Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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