Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs, hayatın her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz etkiledi. Bu sebepten dolayı ertelenen birçok büyük ligin ardından Rusya Premier Ligi de, koronavirüs salgını nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi.
17.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:31
Rusya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligleri 10 Nisan 2020 tarihine kadar erteledi.
TOPLANTI SONRASI KARAR ÇIKTI
Rusya Futbol Federasyonu, bugün Moskova'da yaptığı toplantıda tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs tehdidine karşı ülke liglerinde alınacak önlemleri görüştü. Toplantıda, federasyon himayesinde düzenlenen tüm futbol organizasyonlarının 10 Nisan 2020'ye kadar askıya alınmasına karar verildi.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Rusya Futbol Federasyonu, Futbol, Spor
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