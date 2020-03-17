Menü
Haberler ›› Spor ››Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı - Spor

Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyanın birçok yerine yayılan koronavirüs, hayatın her alanını olduğu gibi futbolu da olumsuz etkiledi. Bu sebepten dolayı ertelenen birçok büyük ligin ardından Rusya Premier Ligi de, koronavirüs salgını nedeniyle 10 Nisan'a kadar ertelendi.

17.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:31

Rusya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgını nedeniyle ligleri 10 Nisan 2020 tarihine kadar erteledi.

TOPLANTI SONRASI KARAR ÇIKTI

Rusya Futbol Federasyonu, bugün Moskova'da yaptığı toplantıda tüm dünyayı tehdit eden koronavirüs tehdidine karşı ülke liglerinde alınacak önlemleri görüştü. Toplantıda, federasyon himayesinde düzenlenen tüm futbol organizasyonlarının 10 Nisan 2020'ye kadar askıya alınmasına karar verildi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Rusya'da futbola koronavirüs ertelemesi! 10 Nisan'a kadar askıya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler : Rusya Futbol Federasyonu, Futbol, Spor

İlgili Haberler

Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!Evinde Kal Türkiye! Koronavirüsten korunma yolları ve koronavirüs nedeniyle kapatılan yerler!
Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!Koronavirüsün hangi yüzeylerde yaşayabiliyor? Coronavirüsün sevdiği ve sevmediği yüzeyler!
Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!Koronavirüs hangi yaş grubunu etkiliyor? Koronavirüsün en çok etkilediği yaş grubu!
Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?Alkollü temizlik ürünlerinin kullanımı caiz midir? Koronavirüse karşı kolonya kullanmak haram mıdır?
Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?Koronavirüs bulaştıran ceza alır mı? Corona virüs bulaştıran kişinin cezai sorumluluğu var mı?
Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!Koronavirüs aşısı bulundu mu? İşte ülkelerin koronavirüse karşı geliştirdiği tedavi yöntemleri ve koronavirüs aşı uygulamaları!
Pandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkıPandemi nedir? Pandemi planı, pandemi grip nedir? Pandemi ve epidemi farkı
14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?14 gün kuralı nedir, nasıl uygulanır? Koronavirüs 14 gün kuralı işe yarıyor mu?
Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?Ibuprofen nedir? Ibuprofen içeren ilaçlar koronavirüste neden önerilmiyor? Parasetamol nedir?
Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?Bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler? Bağışıklık sistemi nedir?
Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!Vakit namazlarında cemaat yapılacak mı? Cuma namazı kılınacak mı? Cemaatle namaz kılınıyor mu? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cevapladı!
Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?Starbucks kapalı mı? Cafeler kapalı mı, ne zaman açılır?
'Şampiyonluk Turu Sami Yen'de'
Paylaş
Yorumlar (1)
IHTIYAR:Beter ol rusyaaaa
Cevap Yaz 0 0

Manşet 

Haberler

Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı Spor
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti Spor
Bangladeşli genç kız, koronavirüs şüphesi sebebiyle tedavi edilmeyince hayatını kaybetti
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Spor
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi Spor
Umreden otobüsle habersiz gelen kafile, Ankara ve Konya'ya gönderildi
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi Spor
Asılsız koronavirüs paylaşımları yapan vatandaş, gazetecilere gülerek poz verdi
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor Spor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Spor
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Spor
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı