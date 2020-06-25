Rusya'da geçit töreni sırasında son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu

Rusya'da geçit töreni sırasında son teknoloji tankın arızası alay konusu olduRusya, (DHA)- Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde askeri aracın motoru yandı.

25.06.2020 10:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:57
Rusya'da geçit töreni sırasında son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu
Rusya, (DHA)- Rusya'da Sovyetler Birliği'nin 2'inci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen geçit töreninde askeri aracın motoru yandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu.
Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75'inci yıl dönümü kapsamında, Rusya'nın başkenti Moskova'da askeri geçit töreni düzenlendi. Her yıl normalde 9 Mayıs'ta kutlanan ve geçit töreni düzenlenen Zafer Günü, bu yıl koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenmişti. Kızıl Meydan'da düzenlenen geçit töreni sırasında, K-17 Bumerang IFV tipi Rus askeri aracının motoru yandı.
TÖREN SIRASINDA MOTORU YANDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, aracın yavaşladığı ve bu sırada siyah dumanların çıktığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu.Rusya'nın savunma sanayi şirketlerinden Rosoboronexport'un CEO'su Alexander Mikheyev, törende motoru yanan araç hakkında daha önce yaptığı açıklamada, 'Bu aracın ihracatının öngörülebilir gelecekte yaklaşık 1 milyar dolar olacağını tahmin ediyoruz' demişti. Rusya’da geçit töreni sırasında son teknoloji tankın arızası alay konusu oldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Sovyetler Birliği, Rusya, Güncel, Haber

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