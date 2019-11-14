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Rusya'da "Göbeklitepe" konferansı

ST. Rusya'da, Türkiye'nin özel statü sıfatında katıldığı 8. St. Petersburg Uluslararası Kültür Forumu kapsamında "Tarihin Sıfır Noktası: Göbeklitepe" konferansı düzenlendi.

14.11.2019 15:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:36Rusya'da
ST. 'da, 'nin özel statü sıfatında katıldığı 8. St. Uluslararası Kültür Forumu kapsamında "Tarihin Sıfır Noktası: " konferansı düzenlendi.
St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde düzenlenen konferansa, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un yanı sıra Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Şanlıurfa Müzesi Müdürü Celal Uludağ, İstanbul Üniversitesi Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necmi Karul, Rus Tarihçi Prof. Dr. Yuriy Krivoşeyev ve çok sayıda kişi katıldı.
Karul, burada yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe kültürü hakkında ve Karahantepe'nin çevresindeki yerleşim ve neolitik dönemden kalma yaşam izlerine dair bilgiler verdi.
Yüzey araştırma çalışmalarını 2017'de başlattıkları bilgisini paylaşan Karul, Göbeklitepe'de neolitik döneme ait heykeller bulunduğunu söyledi.
Karul, Göbeklitepe'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildiğini hatırlatarak, "Göbeklitepe, çok derin bir tarihi geçmişin kanıtıdır." dedi.
Bölgenin özgün bir mimariye sahip olduğuna işaret eden Karul, Göbeklitepe'deki yapıların büyük, yuvarlak ve zemine dönük şekilde inşa edildiğini aktardı.
Prof. Krivoşeyev ise Türkiye'nin arkeolojik yapılar konusunda zengin olduğuna dikkati çekerek, "Göbeklitepe'nin büyüklüğüne şaşırdım. Göbeklitepe, göçebe bir hayat yaşayan insanların entelektüel yeteneklere sahip olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Göbeklitepe, Petersburg, Türkiye, Rusya, Güncel

Kaynak: AA

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