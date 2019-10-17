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Rusya'da gözaltına alınan ABD'li diplomatlar serbest bırakılacak

Rusya'da seyahat sırasında Rus polisi tarafından gözaltına alınan 3 ABD'li diplomat hakkında taraflar arasında bilgi alışverişi başladı.

17.10.2019 11:37Rusya'da gözaltına alınan ABD'li diplomatlar serbest bırakılacak
Rusya'da seyahat sırasında Rus polisi tarafından gözaltına alınan 3 ABD'li diplomat hakkında taraflar arasında bilgi alışverişi başladı.

Rusya'nın Arkhangelsk bölgesinde Nenoksa-Severodvinsk tren yolu hattında hareket eden bir trende seyahat eden 3 ABD'li diplomat, yasaklı bölgeye yaklaştıkları gerekçesiyle Rus polisi tarafından 3 gün önce gözaltına alındı. Yaşanan gözaltı işlemiyle ilgili ilk bilgileri ABD tarafı aktarırken, Rus tarafından dün ilk açıklama geldi. ABD tarafından Rus tarafına çağrı gelerek gözaltındaki diplomatlar ile ilgili bilgi talep edilirken, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Yevgeni İvanov konuya ilişkin açıklama yaptı. İvanov, ABD'li diplomatların diplomatik dokunulmazlıklarının bulunduğunu söyleyerek, "Bu yüzden onlara sadece idari protokoller hazırlanıyor. Gözaltında bulunan ABD'li diplomatlar arasında ABD'nin askeri ateşe personeli ve 2 konsolosluk personeli bulunuyor. Yolculuk Arkhangelsk bölgesineydi ama Severodvinsk bölgesine çok yakındılar. Diplomatlarla ilgili işlemler devam ediliyor ve bu konuda ABD'nin Büyükelçilik makamlarına konu ile ilgili bilgi notu gönderildi" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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