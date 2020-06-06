Rusya'da güvenlik görevlisi markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla nakavt etti

Rusya'da güvenlik görevlisi markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla nakavt ettiSonat Kerem, (DHA) ? Rusya'da bir süpermarketin güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden adamı tek yumrukla yere serdi.

06.06.2020 19:48 | Son Güncelleme: 06.06.2020 19:52
Rusya'da güvenlik görevlisi markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla nakavt etti
Sonat Kerem, (DHA) ? Rusya'da bir süpermarketin güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden adamı tek yumrukla yere serdi.O anlar markete ait güvenlik kamerasında anbean kaydedildi.
Rusya'nın Çelyabinsk kentinde demir yolu personeli üniforması ve topuklu ayakkabı giyen bir adam, alışveriş yapmak için gittiği süpermarkette çalışanlara hakaret edince, devreye marketin güvenlik görevlisi girdi. Güvenlik görevlisi müşteriyi dışarmak için uyarıda bulundu. Uyarıya sert karşılık veren müşteri güvenlik görevlisinin eline vurarak tepki gösterdi. Olaya sinirlenen güvenlik görevlisi, market çalışanlarına hakaret eden müşteriyi dövdü. Tek yumrukla müşteriyi nakavt eden güvenlik görevlisinin o anları kamerayla saniye saniye kaydedildi. Rusya’da güvenlik görevlisi markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla nakavt etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Rusya, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Türkiye’nin en zenginleri listesine Denizli’nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Haber
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti’nin oyları yüzde 45’den 30’lara düştü Haber
Ünlü anketçiden dengeleri altüst edecek yorum: AK Parti'nin oyları yüzde 45'den 30'lara düştü
Bakan Koca’nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım Haber
Bakan Koca'nın fotoğrafını paylaştığı maskeyi gözüne takan kişi konuştu: Gözüme güneş geldi için maskeyle kapattım
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya’da 1026, Meksika’da 625 kişi öldü Haber
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1026, Meksika'da 625 kişi öldü
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Haber
Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Haberler››Güncel››Rusya'da güvenlik görevlisi markette olay çıkaran müşteriyi tek yumrukla nakavt etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

19:49: Son dakika güncel: ABD'de devam eden protestolara karşı 43 binden fazla ulusal muhafız görevde - Haber 19:48: Ağrı Dağı tırmanışa açılıyor - Haber 19:47: BBP Genel Başkanı Destici gazetecilere açıklamalarda bulundu Açıklaması - Haber 19:43: Rusya, Çekya'nın 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesine cevap verecek - Haber 19:42: EYÜPSULTAN'DA 'TEK TEKER' MAGANDASI KAMERADA - Haber 19:18: Sibel Can'ın yıllar önce sünnet düğününde dansözlük yaptığı görüntüler ortaya çıktı - Magazin 18:27: Süpheli ölümü sonrası sevgilisinden dayak yediği görüntüleri ortaya çıkan Aleyna Çakır'ın annesinin feryadı yürek dağladı - Haber 17:52: "İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın bayıldığı dayak sonrası verdiği ifadesi ortaya çıktı - Haber 13:49: Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi - Ekonomi