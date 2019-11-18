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- Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi

- Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdiMOSKOVA - Rusya'da torunu ile otobüsten inen yaşlı kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.

18.11.2019 20:38 | Son Güncelleme: 18.11.2019 20:38
- 'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi
MOSKOVA - Rusya'da torunu ile otobüsten inen yaşlı kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti.
Rusya'nın başkenti 'da bir halk otobüsü, durağa yanaşarak yolcuları indirdi. Otobüsten inen yolcular arasında 69 yaşındaki bir kadın ile 6 yaşındaki torunu bulunuyordu. Torunu ile otobüsten inip yürümeye başlayan yaşlı kadın, duran otobüsün önünden geçerek ana yola çıkmak istedi. Bu sırada otobüs şoförü, manevra yaparak duraktan çıkarken önünde bulunan yaşlı kadına ve torununa çarptı. Yaşlı kadın otobüsün altında ezilerek hayatını kaybederken, torunu yara almadan kurtuldu.
Polis, olay yerine gelerek sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada ifade veren otobüs şoförü, otobüsün otomatik şanzımanının arızalı olduğunu iddia etti. Otobüste inceleme başlatılırken, şoför hakkında da psikolojik analiz ve madde bağımlılığı kontrolüne başlandı.
Kazayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.
- Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi

Moskova, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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