Rusya'da hastanede yangın 5 ölü
Rusya'nın St. Peterburg kentinde koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı.
12.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:43
Rusya'nın St. Peterburg kentinde bulunan ve koronavirüslü hastaların da bulunduğu St. George Şehir Hastanesi'nin 6'ıncı katında bulunan yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Çıkan yangında, solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen 5 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından 150 kişinin hastaneden tahliye edildiği bildirildi. Rusya medyası, yangının solunum cihazında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu duyurdu.
Kaynak: DHA
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