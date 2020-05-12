Rusya'da hastanede yangın 5 ölü

Rusya'nın St. Peterburg kentinde koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı.

12.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 10:43
Rusya'nın St. Peterburg kentinde koronavirüs (Covid-19) hastalarının bulunduğu yoğun bakımda yangın çıktı. Yangında 5 kişi hayatını kaybetti.
Rusya'nın St. Peterburg kentinde bulunan ve koronavirüslü hastaların da bulunduğu St. George Şehir Hastanesi'nin 6'ıncı katında bulunan yoğun bakım ünitesinde yangın çıktı. Çıkan yangında, solunum cihazına bağlı olduğu belirtilen 5 kişi hayatını kaybetti. Yangının ardından 150 kişinin hastaneden tahliye edildiği bildirildi. Rusya medyası, yangının solunum cihazında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu duyurdu. Rusya’da hastanede yangın 5 ölü

Kaynak: DHA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Koronavirüs, Rusya, Güncel, Haber

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