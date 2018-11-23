Doktorların Ameliyatta Yaptığı Hata, Yaşlı Kadının Ölümüne Neden Oldu

Rusya'da doktorların ayağı kangren olan 89 yaşındaki kadının yanlış ayağını kesmesi sonucu hasta hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

DOKTORLAR SAĞLAM AYAĞI KESTİ

Rusya'nın Varonij kentindeki bir hastanede meydana gelen ihmal ölüme neden oldu. Doktorlar 89 yaşındaki kadının kangren olan ayağını değil de sağlam ayağını kesti. Ameliyat sonrası hasta hayatını kaybetti.

DOKTORLARIN TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Doktorların hatasını öğrenen aile polisi aradı. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında mahkeme heyeti doktorların tutuklu yargılanmasına karar verdi.