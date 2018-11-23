23 Kasım 2018, 00:11
»»

Doktorların Ameliyatta Yaptığı Hata, Yaşlı Kadının Ölümüne Neden Oldu

Doktorların Ameliyatta Yaptığı Hata, Yaşlı Kadının Ölümüne Neden Oldu

Rusya'da ayağı kangren olan 89 yaşındaki kadın, doktorların ameliyatta yanlış ayağını kesmesi sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili yaşlı kadının ailesinin şikayetçi olması üzerine, doktorlar hakkında soruşturma başlatıldı.

Rusya'da doktorların ayağı kangren olan 89 yaşındaki kadının yanlış ayağını kesmesi sonucu hasta hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

DOKTORLAR SAĞLAM AYAĞI KESTİ

Rusya'nın Varonij kentindeki bir hastanede meydana gelen ihmal ölüme neden oldu. Doktorlar 89 yaşındaki kadının kangren olan ayağını değil de sağlam ayağını kesti. Ameliyat sonrası hasta hayatını kaybetti.

DOKTORLARIN TUTUKLU YARGILANMASINA KARAR VERİLDİ

Doktorların hatasını öğrenen aile polisi aradı. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonrasında mahkeme heyeti doktorların tutuklu yargılanmasına karar verdi.

Rusya Federasyonu
23 Kasım 2018 Cuma 00:11



YORUMLAR (6)
ZÜRİCH: Bune sorumsuzluk bune densizlik bune dingillik doktor dediğin dikkatli olur resmen dehşet resmen vahşet
Yayından Kaldır
0 2
Cevap yaz
GENSERİKO : 70 yaşın üzerindeki herkes ölmeli bence. Fazlalık bunlar
Yayından Kaldır
0 5
Cevap yaz
DR-HAYRİ: Zavallı Keşke Ölmeden Önce Müslüman Olsaydı..Hiç Olmazsa,,Ahirette Mutlu Olurdu.
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
LAHANA: 89 sene iyi yasamıs bırakında ölsündaa
Yayından Kaldır
2 11
Cevap yaz