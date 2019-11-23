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- Rusya'da havaalanında 500 bin dolarlık gasp

- Rusya'da havaalanında 500 bin dolarlık gaspMOSKOVA - Rusya'da maskeli iki kişi, içinde yaklaşık 500 bin dolar bulunan bavulu silahla gasp ederek kayıplara karıştı.

23.11.2019 12:03 | Son Güncelleme: 23.11.2019 12:03
- 'da havaalanında 500 bin dolarlık gasp
MOSKOVA - Rusya'da maskeli iki kişi, içinde yaklaşık 500 bin dolar bulunan bavulu silahla gasp ederek kayıplara karıştı.
Rusya'nın kentinde bulunan Koltsovo Havaalanı'nda maskeli iki gaspçı, ellerinde bulunan silahla içi para dolu bavulu taşıyan iki adama üç el ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan şahıslar para dolu bavulu yere bırakarak kaçmaya çalıştı. Bir kişi bacağından yaralanırken maskeli gaspçılar yere bırakılan para dolu bavulu alıp arabaya binerek kayıplara karıştı.
500 bin doları gasp ettiler
Koltsovo Havaalanı'nda yaşanan olay üzerine harekete geçen polis, maskeli gaspçıları yakalama çalışmaları başlattı. Havaalanına yakın bir bölgede bulunan ormanlık alanda gasp sırasında kullanılan aracın ateşe verildiği öğrenildi. Maskeli gaspçıların kimlikleri henüz tespit edilemezken bavulda 500 bin dolara yakın paranın bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Rusya'da havaalanında 500 bin dolarlık gasp

Yekaterinburg, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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