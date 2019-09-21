Haberler » Güncel » Haber

Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon alev aldı

Rusya'da havai fişek taşıyan bir kamyon otoyolda seyir halindeyken yanmaya başladı.

21.09.2019 12:59Rusya'da havai fişek taşıyan kamyon alev aldı
Rusya'da havai fişek taşıyan bir kamyon otoyolda seyir halindeyken yanmaya başladı. Yangın kasaya sıçrayınca, havai fişekler peş peşe patlamaya başladı.

Olay, Habarovsk bölgesinde yer alan Habarovsk-Komsomolsk-na-Amure otoyolunda meydana geldi. Gece saatlerinde havai fişek taşıyan kamyon, otoyolda seyir halindeyken bir anda alev aldı. Bunun üzerine kamyonda bulunan havai fişekler patlamaya başladı.
Sosyal medyada olay anına dair paylaşılan videolarda, havai fişeklerin art arda patladıkları görülüyor.
Yetkililerin yaptığı açıklamada, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği ve olayda kimsenin yaralanmadığı; aracın ise kullanılamaz hale geldiği belirtildi.
Görüntü Dökümü
-----------------
-Alev alan kamyon
-Kamyonun alev alması sonucu havai fişeklerin patlaması
-Havai fişekleri izlemek için duran diğer sürücüler



Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:58 Amasya'da hırsızlık iddiası
14:58 Çanakkale'de 140 düzensiz göçmen yakalandı
14:58 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı
14:58 Bosna Hersek'te İslam Birliği Başkanlığı için adaylar belli oldu
14:58 Bu senenin en büyük yayın balığı yakalandı
14:57 92 yaşındaki kadının bileziğinin gasp edilmesi
14:56 50'sinden sonra kendini eğitime adadı