14.06.2019 14:32
Haberler»3. Sayfa » Haber

Rusya'da hayvan barınağında yangın çıktı

Rusya

Rusya'da bir hayvan barınağında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 300 kedi ile 7 köpek büyük uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Rusya'da bir hayvan barınağında çıkan yangında alevlerin arasında kalan 300 kedi ile 7 köpek büyük uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde hayvanseverler tarafından kurulan atıl bir binadan çevirme hayvan barınağında sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekiplerinin ulaşmasıyla dehşet anları yaşanmaya başladı. İtfaiye ekipleri büyük kapıların kilitli olduğunu görünce kilitler kırıldı. İçeride biriken dumanın çıkması için bir itfaiye ekibi çatıya çıkarak çatıda delikler açtı. Kıpıları kırıp içeriye giren itfaiye ekipleri çok sayıda hayvanın can çekiştiğini gördü. Bunun üzerine barınağın bulunduğu noktaya veteriner hekimler de sevk edildi.

Yangın ile ilgili sabotaj iddiası

İtfaiye ekipleri yangının ortasında kalan hayvanları kurtarmak için büyük çaba sarf etti. Barınaktan tam 300 kedi ile 7 köpek dışarıya çıkarıldı. Hayvanların tümü dışarıya çıkarıldıktan sonra kafeslere konuldu. Hayvanların tümünün sağlık durumlarının iyi olduğu görülürken, 300 kedi ve 7 köpek başka bir barınağa sevk edildi. Yangının kontrol altına alınmasından sonra Rus medyasında çıkan haberlerde, çevre sakinlerinin barınağa sabotaj yaptığı iddialarına yer verildi. Haberlerde, barınaktan rahatsız olan bazı çevre sakinlerinin yangın çıkarmış olabileceği iddia edildi. Barınakta hiçbir görevlinin o saatte bulunmaması da büyük eleştiriye sebep oldu. Petersburg itfaiyesi ve savcılığının, yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırma yaptığı açıklandı. - ST. PETERSBURG
Kaynak: İHA
İtfaiye, Rusya Federasyonu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:17 Tıbbi aromatik bitkide hedef 5 milyar dolar
16:17 Vali Rahmi Doğan İl Jandarma heyetini makamında kabul etti
16:17 Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıl dönümü
16:16 Konya'da YKS'ye girecek öğrencilere ulaşım ücretsiz
16:16 SAMULAŞ'ta 'temizlik' seferberliği
16:16 Gürkan'dan öğrencilere mesaj
16:16 Putin: "Suriye'de Türkiye, Rusya ve İran birlikte zafer kazandı"
16:16 Hırsızlık şüphelisi sevgililer yakalandı
16:16 Aydın Ticaret Borsası
16:16 İSTANBUL- YANGINDA MAHSUR KALAN KADIN VE ÇOCUKLARINI MAHALLELİ KURTARDI
16:16 İSTANBUL- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KARNE VİDEOSUNA TEŞEKKÜR
16:16 BOLU 'Yangını annem beni öldürmek için çıkardı'
16:16 NEVŞEHİR Kapadokya'da doğal kayalığa yapılan asansör, değiştirilecek
16:16 Tahtaköprü meydanı yenilendi