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Rusya'da helikopter düştü

Rusya'nın Krasnoyarsk Havayolları'na bağlı 3'ü görevli 29 kişiyi taşıyan Mi-8 helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

25.12.2019 11:22 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:27 Rusya'da helikopter düştü
'nın Havayolları'na bağlı 3'ü görevli 29 kişiyi taşıyan Mi-8 helikopterinin düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Rusya'nın Federal Bölgesi'nde bulunan Krasnoyarsk'ta bir Mi-8 helikopteri taşıdığı 29 yolcuyla birlikte kalkış yaptıktan hemen sonra bir sorunla karşılaşarak düşüşe geçmeye başladı. Acil yardım servisi, helikopterin yaptığı zorlu iniş sırasında helikopter pilotuyla birlikte toplam 6 kişinin yaralandığını ifade etti.

Helikopterin kuyruğunun zorlu inişte hasar aldığı yetkililer tarafından bildirilirken, kazanın nedenin bilinmediği söylendi. - KRASNOYARSK

Krasnoyarsk, Helikopter, Sibirya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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