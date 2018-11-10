10 Kasım 2018, 13:31

Rusya'da Hipermarket Yandı: 1 Yaralı

Rusya

Rusya’da St. Petersburg şehrinin en büyük hipermarketinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Rusya'da St. Petersburg şehrinin en büyük hipermarketinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'da bu sabah büyük bir yangın çıktı. Şehrin en büyük hipermarketi "Lenta'da" çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye yetkilileri, yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldığını bildirirken, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralının durumunun ciddi olmadığı duyuruldu.

Öte yandan itfaiye yetkilileri, 5 bin metrekarelik hipermarketteki herkesin tahliye edildiğini ve binanın çatısının tamamen çöktüğünü açıkladı. Yetkililer yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilemediğini ve soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. - MOSKOVA Sabah,Petersburg,Rusya Federasyonu
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:31



YORUMLAR