Rusya'da Hipermarket Yandı: 1 Yaralı

Rusya
'da St. Petersburg
şehrinin en büyük hipermarketinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'da bu sabah büyük bir yangın çıktı. Şehrin en büyük hipermarketi "Lenta'da" çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye
yetkilileri, yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldığını bildirirken, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralının durumunun ciddi olmadığı duyuruldu.
Öte yandan itfaiye yetkilileri, 5 bin metrekarelik hipermarketteki herkesin tahliye edildiğini ve binanın çatısının tamamen çöktüğünü açıkladı. Yetkililer yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilemediğini ve soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. - MOSKOVA
Sabah,Petersburg,Rusya Federasyonu
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:31