10 Kasım 2018, 13:46
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Rusya'da Hipermarket Yandı: 1 Yaralı

- Rusya'da hipermarket yandı: 1 yaralıMOSKOVA - Rusya'da St. Petersburg şehrinin en büyük hipermarketinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

- Rusya'da hipermarket yandı: 1 yaralı

MOSKOVA - Rusya'da St. Petersburg şehrinin en büyük hipermarketinde çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Rusya'nın ikinci büyük şehri olan St. Petersburg'da bu sabah büyük bir yangın çıktı. Şehrin en büyük hipermarketi "Lenta'da" çıkan yangında 1 kişinin yaralandığı belirtildi. İtfaiye yetkilileri, yaralanan şahsın hastaneye kaldırıldığını bildirirken, Acil Durumlar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralının durumunun ciddi olmadığı duyuruldu.
Öte yandan itfaiye yetkilileri, 5 bin metrekarelik hipermarketteki herkesin tahliye edildiğini ve binanın çatısının tamamen çöktüğünü açıkladı. Yetkililer yangının çıkış sebebinin henüz tespit edilemediğini ve soruşturma yürütüldüğünü kaydetti. İtfaiye,Petersburg,Rusya Federasyonu
10 Kasım 2018 Cumartesi 13:46