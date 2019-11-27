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- Rusya'da 'HIV' alarmı- HIV virüsü taşıyan hastaların vücut parçaları çiftlik arazisindeki...

- Rusya'da 'HIV' alarmı HIV virüsü taşıyan hastaların vücut parçaları çiftlik arazisindeki poşetlerden çıktıMOSKOVA - Rusya'da HIV virüsü taşıyan hastalar dahil olmak üzere ameliyat olan birçok hastadan alınan parçalar ve tıbbi atıklar poşetler içerisinde bir çiftliğin arazisinde bulundu.

27.11.2019 09:55 | Son Güncelleme: 27.11.2019 09:57
- 'da 'HIV' alarmı
HIV virüsü taşıyan hastaların vücut parçaları çiftlik arazisindeki poşetlerden çıktı
MOSKOVA - Rusya'da HIV virüsü taşıyan hastalar dahil olmak üzere ameliyat olan birçok hastadan alınan parçalar ve tıbbi atıklar poşetler içerisinde bir çiftliğin arazisinde bulundu.
Rusya'nın bölgesine bağlı Zlatoust şehrinde çiftlik sahibi bir kadın, kendi arazisinde poşetlenerek atılmış et parçaları buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede paketlerin içinde et parçalarının yanı sıra şırıngalar ve serumlar da buldu. Poşetlerin hayvanlar tarafından karıştırılmasından dolayı bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Tıbbi atık ekibi ve uzmanlar, et parçalarını toparlayarak laboratuvara götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Parçalarda HIV virüsüne rastlandı
Yapılan incelemelerde parçaların tümünün insan vücuduna ait olduğu anlaşıldı. Et parçalarının hastanelerde ameliyat edilen ve AIDS'e neden olan HIV virüsü taşıyan hastalara, kürtajla alınan bebeklere ve çeşitli nedenlerden dolayı ameliyat edilen kişilere ait olduğu anlaşıldı.
Bakanlıktan 'HIV' uyarısı
Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, soruşturmanın derinleştirildiği ifade edilirken birçok uzman ise başta kuşlar olmak üzere birçok hayvanın bu parçaları yemesi nedeniyle hayvanların virüs taşıyabileceği riskini dile getirdi. İmha edilmek yerine boş araziye atılan et parçalarını birçok hayvanın yediği ve bu nedenle dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılar yapıldı. Bölge halkı ise olayla ilgili sorumluluğu bulunanların tespit edilip cezalandırılmasını istedi
- Rusya'da 'HIV' alarmı- HIV virüsü taşıyan hastaların vücut parçaları çiftlik arazisindeki...

Çelyabinsk, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA


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