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Rusya'da hükümet istifa etti

Rusya'da hükümet istifa ettiRusya (DHA) ? Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Federal Meclis'e hitabının ardından Başbakan Dmitriy Medvedev istifa etti.

16.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 16.01.2020 12:25
'da hükümet istifa etti
Rusya (DHA) ? Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Federal Meclis'e hitabının ardından Başbakan Dmitriy Medvedev istifa etti. Putin, yeni başbakan olarak Federal Vergi Hizmetleri Başkanı Mihail Mişustin'i önerdi.
Moskova'da milletvekillerine geleneksel yıllık konuşmasını yapan Putin, Kremlin Sarayı'nda akşamüstü Başbakan Dmitry Medvedev'le bir araya geldi. Başbakan Medvedev hükümetinin istifasını sunarken, Putin yeni bir kabine oluşturulması kararını verdi.
Rusya lideri Putin, Medvedev'den boşalan başbakanlık görevine Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin'i (53) önerdi. Putin adaylık teklifini onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'ya sundu. Oylamanın bugün yapılması bekleniyor.
Rusya'da hükümet istifa etti

Vladimir Putin, Hükümet, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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