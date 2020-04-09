Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Rusya'da huzurevi yangını : 4 ölü

Rusya'da bir huzurevinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 15'e yakın kişi yaralandı.

09.04.2020 10:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:05
Rusya'da huzurevi yangını : 4 ölü
Rusya'da bir huzurevinde çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybederken, 15'e yakın kişi yaralandı.
Rusya'nın başkenti Moskova'nın batı bölgesinde bulunan bir huzurevinin kazan dairesinde çıkan yangın tüm binaya sıçrayarak 4 kişinin ölümüne yol açtı. Olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangına müdahale edilirken binada mahsur kalan yaklaşık 70 kişi tahliye edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, 15'e yakın kişinin yaralı olarak kurtarıldığını ve yangında dumandan zehirlenen 4 kişinin cesedinin çıkarıldığını belirtti. Ekipler tarafından binada çıkan yangın kontrol altına alınırken yaralılar bölgedeki hastanelere ölüler ise morga kaldırıldı. Moskova savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken binanın 4 katlı olduğu ve huzurevi sakinlerinin yaşlı olması nedeniyle yangında kaçamadığı öğrenildi. Moskova savcısı Denis Popov olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada kurtarılan huzurevi sakinlerinin başka bölgelere götürüleceğini, yaşanan talihsiz olayda insani bir hatanın olup olmayacağının araştırılacağını ifade etti.
(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Rusya'da huzurevi yangını : 4 ölü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi Haberler
Koronayı yendiği için sevinen yaşlı kadına acı haber verilemedi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
Bursa’da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi Haberler
Bursa'da isimsiz hayırsever marketlerdeki veresiye borçlarını ödedi
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı Haberler
Kapıcı koronavirüse yakalanınca 8 katlı bina karantinaya alındı
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı Haberler
Maskesiz müşteri, kendisine maske verilmeyince ortalığı birbirine kattı
Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir

Son Dakika Güncel Haberleri

11:46: Yurt dışındaki Türk vatandaşları için kamu spotu yayınlandı - Haber 11:45: İstiklal Caddesi'nde tokalaşan 3 kişiye para cezası - Haber 11:45: "Avrupa, Balkanlar'ı kendi haline terk etti, Türkiye ise orada" - Haber 11:44: AK Parti'li Çelik'ten, Balkan ülkelerine yardım değerlendirmesi Açıklaması - Haber 11:44: Zonguldak BEÜ'den vatandaşlar için solunum egzersiz videosu yayınlandı - Haber 11:37: Antalya Saklıkent'e 10 yıl sonra Nisan ayında kar yağdı - Haber 11:11: İstiklal Caddesi'nde bankamatikteki kadının yüzüne öksürerek parasını gasp etmeye zanlı yakalandı - Haber 11:05: Uludağ'da kış uykusundan uyanan ayılar yemek bulamayınca şehre indi - Haber 11:00: Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım: 23 Nisan için sözleştik - Haberler 10:56: ''Neden parkta oturuyorsun?'' sorusuna 'sıkılıyorum' cevabını veren gence ceza uygulandı - Haber 10:42: İstanbul'da koronavirüs salgını riski bazı ilçelerde daha az - Haber 10:31: ABD, Türkiye'ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi - Ekonomi