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Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir huzurevinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.

08.04.2020 23:38 | Son Güncelleme: 08.04.2020 23:38
Rusya'da huzurevinde çıkan yangında 2 kişi öldü
Rusya 'nın başkenti Moskova 'da bir huzurevinde çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'nın batı bölgesinde bulunan bir huzurevi binasının giriş ve bodrum katlarında yangın çıktığı belirtildi.
Kısa sürede itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine rağmen iki kişinin öldüğü bildirilen açıklamada, binada bulunan 50 kişinin kurtarıldığı, 10 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Yangının elektrik kablosunun alev alması nedeniyle çıktığı belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Moskova, Rusya, Güncel
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