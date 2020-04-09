Rusya'da huzurevinde çıkan yangında ölü sayısı 4'e yükseldi
Rusya'nın başkenti Moskova'da bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
09.04.2020 10:12 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:12
Rusya 'nın başkenti Moskova 'da bir huzurevinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi.
Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Moskova'nın batı bölgesinde bulunan bir huzurevinde çıkan yangın sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 16 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Açıklamada, yangının söndürüldüğü ve olayla ilgili soruşturma sürecinin devam ettiği aktarıldı.
Dün, yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA