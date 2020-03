Rusya'da İdlib ateşkesine farklı yorumlar geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin arasında gerçekleşen zirve sonucunda varılan İdlib 'de ateşkes anlaşması için Rusya'daki taraflardan farklı yorumlar geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esad rejiminin Türk ordusuna yönelik saldırısı üzerine Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı'nın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede liderler, Suriye'de ateşkesin sağlanması için uzlaşıya vardı. İdlib üzerinde anlaşmaya varılan protokol, Dışişleri Bakanı Melüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından okundu. Bakanların okuduğu ve üzerinde anlaşmaya varılan protokole göre gece yarısından itibaren İdlib'de tüm tarafların ateşkesi sağlaması konusunda uzlaşıldı.Putin-Erdoğan zirvesi sonrası Rusya parlamentosunun ve önemli kuruluşlarının isimleri, açıklanan ve üzerinde anlaşmaya varılan İdlib protokolünü yorumladı."ANLAŞMA OLUMLU DEĞİŞİKLİKLERE YOL AÇACAK"Rusya Devlet Duması Başkan Yardımcısı Petr Tolstoy, "Gerçekten tüm kararların uygulanacağını ve ilk etapta bu gece yürürlüğe giren ateşkesin olmasını umut etmek istiyorum. Bu anlaşma hem Orta Doğu'da hem de Avrupa'da olumlu değişikliklere yol açacak" ifadelerini kullandı.Rusya Federasyon Konseyi Uluslararası Komitesi Başkanı Konstantin Kosachev ise yapılan görüşmeden sonra ateşkes ilanına temkinli yaklaşarak, "Türkiye-Rusya arasındaki anlaşma, Suriye'de yeni krizler çıkmamasını garanti etmez. Doğu, hassas bir meseledir ve hassas olduğu yerde sık sık kırılır" dedi.Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Sergei Zheleznyak ateşkes anlaşmasını Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinden yorumlayarak, "Müzakerelerin en önemli sonucu, BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü, birliğini ve bağımsızlığını koruma ilkelerinin her iki tarafça onaylanmasıdır" şeklinde konuştu."MOSKOVA-ANKARA İŞ BİRLİĞİNE DEVAM EDECEK"Türkiye ile Rusya arasında İdlib'de ateşkes anlaşmasına en olumlu yaklaşan isimlerden Rusya Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutsky, "İdlib anlaşmasıyla 'çelişkiler düğümü' kesildi. Moskova ve Ankara, dış güçlerin onları kavga ettirme çabalarına rağmen iş birliği yapmaya devam edecek. Her alanda stratejik orak olarak kalacaklar" dedi.Rusya Devlet Duması Milletvekili Dmitry Novikov da ateşkesin sürdürülebilirliğiyle ilgili, "Her şey bu anlaşmaların yerine getirilmesine ve tarafların sorumluluğuna bağlı olacaktır" ifadelerini kullandı.(Erhan Altıparmak/İHA)