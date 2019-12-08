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Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 6 yaralı

Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 6 yaralıRusya, (DHA)- Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

08.12.2019 10:10 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:11
'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 6 yaralı
Rusya, (DHA)- Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Hantı-Mansi özerk bölgesindeki Lyantor ve Nizhnesortymskiy kentleri arasındaki otoyolda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıkan iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin tamamen yandığı kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.
Hayatını kaybedenlerin yanan otomobildekiler olduğu ve aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı 3 ölü, 6 yaralı

Rusya, Güncel

Kaynak: DHA


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