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Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

Rusya'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

08.12.2019 10:57 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:57Rusya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı

'da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

Rusya Federasyonu'na bağlı Hantı-Mansi özerk bölgesindeki Lyantor ve Nizhnesortymskiy kentleri arasındaki otoyolda, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrol çıkan iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Otomobillerden birinin tamamen yandığı kazada, 3 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı.Hayatını kaybedenlerin yanan otomobildekiler olduğu ve aralarında 3 yaşında bir çocuğun da bulunduğu bilgisi paylaşıldı.



Rusya, Dünya

Kaynak: DHA

Dünya

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