Haberler » Güncel » Haber

Rusya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler

Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Rusya'da gösteriler düzenlendi.

27.09.2019 23:04Rusya'da iklim değişikliği karşıtı gösteriler
Dünya genelinde iklim değişikliğine karşı "Gelecek İçin Cumalar (Fridays for Future)" adıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Rusya'da gösteriler düzenlendi.
"İklim Grevi" etkinlikleri çerçevesinde ülkede iklim değişikliğine karşı mücadele veren örgütlerin çağrısıyla yapılan gösteriler, yaklaşık 20 kentte gerçekleştirildi.
Başkent Moskova'da Hükümet Binası'nın önünde ve Puşkin Meydanı'nda düzenlenen gösterilere çok sayıda kişi katıldı.
Rusya, 23 Eylül'de ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Eylem Zirvesi'nde Paris Anlaşması'nı onayladığını duyurmuştu.

Rusya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:36 Trump'ın Ukrayna Özel Temsilcisi Volker istifa etti
03:32 Cinayet zanlısı tutuklandı
03:30 Gazze'deki gösterilerde yaralanan bir Filistinli şehit oldu
03:28 Libya'da UMH'den Hafter saldırılarına kınama
03:27 Bağcılar'da bir binada çatlaklar tespit edildi
03:18 Adana'da cinayet zanlısı tutuklandı
03:02 Dha yurt bülteni - 22