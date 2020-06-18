Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladıRusya, (DHA)- Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Covid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor.

18.06.2020 17:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:24
Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı
Rusya, (DHA)- Tüm dünyada olduğu gibi Rusya'da da koronavirüse (Covid-19) karşı aşı üretme çalışmaları devam ediyor. Ülkede aşı adayının ilk klinik denemeleri, gönüllüler üzerinde başladı. Görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşıldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle 450 binden fazla kişi hayatını kaybetti. Her gün vaka sayıları artış gösteriyorken, çok sayıda ülke de virüse çare bulmak için aşı çalışmalarına devam ediyor. Rusya'da ise aşı adayı, gönüllü kişilerde denenmeye başladı.
50 KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ
İlk klinik deneylere ilişkin görüntüler ise Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Zvezda TV kanalında yayınlandı. Gönüllü kişilerin aşı denemelerinden 2 hafta önce karantinaya alındığı ve aşının yapılmasının ardından herhangi bir şikayette bulunmadıkları aktarıldı. Aşı denemelerinin 50 kişi üzerinde yapıldığı belirtildi. Rusya’da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Rusya, DHA, Güncel, Haber

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