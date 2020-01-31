Rusya'da ilk koronavirüs vakası görüldü! İki kişinin test sonuçları pozitif çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 213 kişinin hayatını kaybettiği ölümcül koronavirüsü hızla dünyaya yayılıyor. Çin de dahil olmak üzere 20 ülkede görülen ölümcül virüs son olarak Rusya 'ya sıçradı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Transbaykal ve Tümen bölgesinde iki kişi de koronavirüse rastlandığını duyurdu.

İLK VAKALARA RASTLANDI

Rusya hükümetinin koronavirüs nedeniyle Uzak Doğu Bölgesi'nde Çin ile olan sınırını kapatmasından bir gün sonra, Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ilk vakalara rastlandığını duyurdu.

Golikova, gazetecilere yaptığı açıklamada "Transbaykal ve Tümen bölgesinde iki kişide koronavirüse rastlandı. İkisi de Çin vatandaşı" dedi. Golikova'ya göre, iki hasta sıkı gözetim altında ve gerekli tıbbi yardımı alıyor.

ÇİN'E OLAN SEFERLER DURDURULACAK

Öte yandan, Rusya'da 1 Şubat'tan itibaren Çin ile yeni bir uçuş rejimi uygulanmaya başlanacak. Rus Aeroflot havayolu şirketinin Pekin, Şanghay, Guangzhou, Hong Kong'a; Çinli havayolu şirketlerinin Moskova'daki Şeremetyevo Havalimanı'na olan düzenli uçuşları dışında Çin'le olan seferler durdurulacak.

"HASTALAR İZOLE EDİLDİ"

Golikova, virüsün rastalanan vakalar nedeniyle ülkede yayılma riski olmadığını, hastaların izole edildiğini kaydetti. Golikova'ya göre, hafif ateşle akut solunum viral enfeksiyonu belirtileri görüldü. Durumları ise stabil.

DSÖ, ACİL DURUM İLAN ETTİ

Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Cenevre'de düzenlenen basın toplantısında Corona virüsü nedeniyle uluslararası acil durum ilan edildiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, basın toplantısında yaptığı açıklamada acil durum ilanının nedenine ilişkin, "Asıl neden Çin'de ne olduğu değil, diğer ülkelerde ne olduğu" ifadeleriyle, durumun uluslararası ciddiyetine dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Yeni tip koronavirüs ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Çinli yetkililer virüs yüzünden bugüne kadar 213 kişinin öldüğünü bildirmişti.

Virüs bulaşan kişilerin sayısının bin 527'sinin durumu ağır olmak üzere, 9 bin 692'ye çıkarken Dünya Sağlık Örgütü koronavirüs salgını nedeniyle küresel acil durum ilan etmişti.