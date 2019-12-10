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Rusya'da ilkokula bomba ihbarı izdihamda öğrenciler yaralandı

Rusya'da ilkokula bomba ihbarı İzdihamda öğrenciler yaralandıRusya, (DHA)- Rusya'da bir ilkokula yapılan bomba ihbarı sonrası dışarıya çıkmak için kapılara koşan öğrenciler, izdihama neden oldu.

10.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:44
'da ilkokula bomba ihbarı İzdihamda öğrenciler yaralandı
Rusya, (DHA)- Rusya'da bir ilkokula yapılan bomba ihbarı sonrası dışarıya çıkmak için kapılara koşan öğrenciler, izdihama neden oldu. İzdihamda çok sayıda öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Rusya'nın St. Petersburg kentinin Primorsky bölgesindeki ilkokula bomba ihbarı yapıldı. İhbar üzerine panik olan öğrenciler, okulun çıkış kapılarına hücum etti. Ailelerin de okula gelmesiyle koşuşturmalar, izdihama dönüştü. Yerel medya, bir öğrencinin kaburga kemiğinin kırıldığını ve çok sayıda öğrencinin kol, bacak ve ellerindeki kemiklerde izdiham nedeniyle kırıklar olduğunu bildirdi.
Henüz yaralı sayısı net olarak tespit edilemezken, okula çok sayıda ambulans sevk edildiği bilgisi paylaşıldı. Ayrıca, aileler, okulun bir acil çıkış planı olmamasını ve öğretmenlerin kriz anında kontrolü ele alamamasını eleştirdi.
Emniyet yetkilileri yapılan inceleme sonrası ihbarın asılsız olduğunun tespit edildiğini duyurdu.
Rusya'da ilkokula bomba ihbarı izdihamda öğrenciler yaralandı

Rusya, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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