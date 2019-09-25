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Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı

Rusya'da Barnaul Havaalanı'na iniş yapan yolcu uçağının sağ iniş takımları alev aldı.

25.09.2019 21:18Rusya'da iniş takımı alev alan uçakta 12 yolcu yaralandı
Rusya'da Barnaul Havaalanı'na iniş yapan yolcu uçağının sağ iniş takımları alev aldı. 361 yolcunun ve 10 kabin ekibinin görev yaptığı uçakta, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Vietnam'ın Cam Ranh kentinden, Rusya'nın Barnaul kentine sefer yapan, 361 yolcunun ve 10 kabin ekibinin bulunduğu yolcu uçağı, yerel saatle 21.00'de Barnaul Havaalanı'na inişe geçti. Uçak piste yaklaştığı sırada sağ iniş takımı alev aldı. Alan önlem alınırken, itfaiye ekipleri piste yönlendirildi. Uçak ineşi gerçekleştirdikten sonra iniş takımlarındaki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 12 yolcunun hafif yaralandığı belirtildi.

Görüntü Dökümü
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- İtfaiye ekiplerinin uçağa müdahale ettiği anlar
-Uçağın pistteki görüntüsü



Vietnam, İtfaiye, Rusya, Güncel

Kaynak: DHA

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