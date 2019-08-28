Haberler» 3. Sayfa» Haber

Rusya'da inşaat çöktü: 2 ölü

Rusya'da bir inşaatın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

28.08.2019 12:46 Rusya'da inşaat çöktü: 2 ölü
Rusya'da bir inşaatın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Rusya'nın Sibirya bölgesine bağlı Novosibirsk şehrinde bir inşaatın duvarının sabah saatlerinde çöktüğü belirtildi. Novosibirsk Belediye Başkanı Anatoly Lokot yaşanan kaza ile ilgili yaptığı açıklamada, enkaz altından 2 işçinin cesedinin çıkarıldığını söyledi. Olayda 3 işçinin kaçarak kurtulduğunu söyleyen Lokot, bir işçinin hala enkaz altında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada ise kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtilirken, 183 kişiden 44 ünite kan alınarak bölgedeki hastaneye gönderildiği ifade edildi. - MOSKOVA

Sibirya, Rusya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
13:57   O öğretmenin marketten para çaldığı yeni görüntüler ortaya çıktı
13:55   Arkadaşları tarafından darp edilen kişi hayatını kaybetti
13:53   Avcılar'da bir fabrikanın bahçesinde 3 adet top mermisi bulundu
13:51   Travestiyi, koltuğun arasına düşürdüğü cep telefonunu çaldığını sandığı için bıçaklamış
13:50   Taksim'de taksicilere şok uygulama
13:49   Van'da şüpheli çanta alarmı
13:47   Tekirdağ'da trafik kazası: 1 ölü